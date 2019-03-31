Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era. Для американского бойца это поединок был дебютным в промоушене.

Россиянин не оставил шансов своему сопернику, нокаутировав его уже в концовке первого раунда. Рефери остановил бой после того, как 35-летний Альварес пропустил серию ударов от российского бойца.

Таким образом, Настюхин пробился в полуфинал сингапурского промоушена. Его следующим соперником станет еще один американец Лоуэн Тайнанес. Отметим, что россиянин одержал 13-ю победу в смешанных боях при четырех поражениях.