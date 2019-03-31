Появились кадры с места столкновения автобуса и автовоза в Москве

Очевидец запечатлел на видео последствия серьезной аварии, произошедшей в воскресенье, 31 марта, на Киевском шоссе в Новой Москве.

Как сообщает ТАСС, неподалеку от города Московский столкнулись три транспортных средства – автобус, автовоз и легковое авто.

Травмы получили пять человек, в том числе – четыре пассажира автобуса и водитель фуры. Для эвакуации одного из пострадавших задействован вертолет.

Движение по магистрали было затруднено – из-за ДТП перекрывались три полосы Киевского шоссе в сторону Москвы.