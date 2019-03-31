Месси и Кузнецова встретились после матча "Барселоны"

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси встретился с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой после матча 29 тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Спортсмены увиделись на подземной парковке стадиона "Камп Ноу".

Они по-дружески перекинулись парой фраз. Кузнецова признается, что посещение матчей "Барселоны" стало для нее традицией. Она приходит на "Камп Ноу" при первой возможности, как оказывается в столице Каталонии.

После матча Кузнецова получила в подарок именную футболку "Барсы" с автографами игроков клуба. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. Оба гола забил как раз Месси. После 29 туров подопечные Эрнесто Валверде продолжают лидировать в чемпионате Испании. У них 69 очков.