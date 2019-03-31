Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Правительство России инициировало изменения в законодательстве, ужесточающие правила употребления табака. Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, пишет "Интерфакс". Таким образом, будет обеспечено единое госрегулирование оборота обычных сигарет и систем доставки никотина. За курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.

Также комиссия рекомендовала МВД, Роспотребнадзору, ФТС и другим ведомствам усилить борьбу с контрабандой табачной продукции.

МЧС и МВД поручено вплотную заняться профилактикой пожаров, возникающих из-за курения.