Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, записавших видео в его поддержку.

Ранее российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали видеоролик в поддержку Зеленского. По сценарию, актеры обсуждают шансы Зеленского на победу. И напоминают, что если Зеленский выиграет президентскую гонку, то "будет им должен". Пореченкову — должность министра обороны, Охлобыстину — пост патриарха.

Назвав Пореченкова и Охлобыстина "идиотами", Зеленский задается вопросом: "Зачем они это сделали?" и не исключил, что его коллег по актерскому цеху сподвигли на такие съемки деньги.