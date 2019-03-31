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31 марта 201915:27

Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова

Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, записавших видео в его поддержку.

Ранее российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали видеоролик в поддержку Зеленского. По сценарию, актеры обсуждают шансы Зеленского на победу. И напоминают, что если Зеленский выиграет президентскую гонку, то "будет им должен". Пореченкову — должность министра обороны, Охлобыстину — пост патриарха.

Назвав Пореченкова и Охлобыстина "идиотами", Зеленский задается вопросом: "Зачем они это сделали?" и не исключил, что его коллег по актерскому цеху сподвигли на такие съемки деньги.

 

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