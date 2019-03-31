Швейцария станет плацдармом КНР
Осенью лидер Китая Си Цзиньпин посетил Африку, а последнюю декаду марта посвятил Европе. Сначала погостил в Риме, потом на четыре дня переместился в Париж. При этом Си воспринимается как лидер страны, которая воспарила над евробюрократией и блоком НАТО, будто не видит обусловленных этими структурами препятствий, а смело ведет свою игру, делая свои предложения и добиваясь результата.
Это напоминает мне древнекитайскую логическую игру, что называется го. Ей пять тысяч лет. Го сложнее шахмат. Там тоже расчерченная на клетки доска, но фишки — как в шашках — одинаковой формы двух цветов — черные да белые. Съедать никого, правда, нельзя. Без хищничества. Цель — занять большую территорию на доске, вытеснить противника и сковать его действия, лишить маневра на ограниченной территории.
Собственно, так с Западом сейчас на Земле играет Китай. Когда-то Бжезинский назвал планету "великой шахматной доской", где центр игровой композиции — Евразия. У Си Цзиньпина, похоже, другая ассоциация. Это не шахматы, а Го. И он лучше других знает, как здесь победить.
Проект "Новый шелковый путь" охватывает территорию Центральной Азии и Ближнего Востока, а дальше — вся Африка и Европа. С Африкой уже создается Сообщество единой судьбы, а в Европе Си Цзиньпин решил начать с юга.
По двум причинам. Первое. Ровно в южные берега Европы упирается китайский торговый флот после прохождения Суэцкого канала. Второе — южные страны Евросоюза — такие как Греция и Италия — слабые звенья в ЕС. У обеих финансы поют романсы: внешний долг — далеко за 100% ВВП, как ни у кого на континенте. Поэтому-то Греция уже продала Китаю контрольный пакет своего крупнейшего порта — Пирей. Оттуда по Восточной Европе Китай будет развозить свои товары.
А в Италии Си Цзиньпина интересовали прежде всего два порта на севере Апеннинского полуострова — Генуя и Триест. Можно не сомневаться, Китай своего добьется. Во всяком случае Италия стала первой страной из "большой семерки" промышленно развитых стран, что подписала с Пекином меморандум о сотрудничестве по проекту "Один пояс — один путь". А документ как раз и подразумевает многомиллиардные инвестиции в итальянскую инфраструктуру.
От Америки и Евросоюза ждать этого Италии бессмысленно. Китай зашел вовремя. И Си знал, на каких струнах играть, — на связях Древнего Рима и Древнего Китая. Мол, ничего нового, мы — лишь продолжатели того проекта, что родился еще задолго до появления цивилизации на просторах, например, современной Германии или тем более США.
Понятно, что подобное восприятие нынешних итальянцев не как участников ЕС, а как наследников некогда великой Римской империи ласкает на Апеннинах слух. А китайцам ласковые слова ничего не стоят. Зато модернизация портов в Греции и Италии позволит их контейнеровозам не огибать после Суэцкого канала всю Европу по пути на север Германии, как это сейчас, а экономить неделю, разгружаясь в Греции и Италии.
Америка в ярости. Бюрократия в Брюсселе строчит ограничительные документы, например, 10 пунктов Еврокомиссии, которые вводят общеевропейский контроль за стратегическими инвестициями. Спохватились. Мол, не к лицу отдельным странам заключать с Китаем сепаратные соглашения. Нужно, чтобы Евросоюз выступал единым фронтом.
В Риме это называют лицемерием, ведь у самой Германии, например, торгово-экономические отношения с Китаем продвинуты куда дальше, чем у Италии и Китая. Так, Deutsche Bank совместно с Банком развития Китая основал фонд инициативы "Один пояс - один путь" объемом в 3 миллиарда долларов. Причем половина этой суммы уже инвестирована в конкретные проекты. Немецкая компания Siemens уже имеет оборот в 3 миллиарда евро от участия в инициативе "Один пояс - один путь".
А что уж говорить, что франко-германский концерн Airbus без оглядки на ЕС заключил недавно контракт на поставку в Китай самолетов на сумму 300 миллиардов евро. Какой Евросоюз? Это про что вообще на фоне таких цифр?!
Понятно, почему даже щепетильная Швейцария стелется перед Китаем. Буквально в январе президент Швейцарии Ули Мауэр страстно предложил сделать свою страну китайским плацдармом для продвижения на Запад. И это в ответ на абсолютно формальное приветствие главы китайской делегации на Экономическом форуме в Давосе Ван Цишаня.
В конце апреля Ули Мауэр отправляется с этой идеей в Пекин на форум инициативы "Один пояс — один путь". О чем это говорит? А о том, что свои фишки из игры в го Си расставляет уже и в Швейцарии. Создает плацдарм. Во всяком случае Швейцария уже объявила, что и она подпишет с Китаем меморандум об участии в инициативе "Один пояс - один путь".
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