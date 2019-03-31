Камера сняла, как бюллетень Порошенко уронили, растоптали и едва не порвали

Во время голосования на президентских выборах на Украине внук действующего главы государства Петра Порошенко чуть не порвал бюллетень деда. Президент, явившийся на избирательный участок вместе с семьей, отдал бюллетень внуку. Однако тот уронил документ, а потом наступил на него, чуть не порвав.



Стоит отметить, что избирательный бюллетень на нынешних президентских выборах — самый длинный за всю историю страны, а возможно, и мира. Длина документа — около 80 сантиметров.

Бюллетень Петра Порошенко в итоге спасли — подняли с пола и вернули президенту. После этого документ отправился по назначению — в урну для голосования. После короткого общения с журналистами Порошенко, которого окружала толпа охранников, покинул участок, передает "Страна.ua".