Ради китайских денег Европа научилась игнорировать раздражение США

На самом деле каждая европейская страна, несмотря на все оговорки, мечтает о китайских деньгах. Ведь Си Цзиньпин еще в отличие от Трампа никому ничего не диктует, не требует, не кричит и не угрожает. Говорит вежливо и тихо, слушает благосклонно и в полуулыбке. Не торопится и не суетится. Даже поэтичен. А робкую европейскую критику в адрес Китая пропускает мимо ушей. Мол, он же дружить приехал. Вот как он завершил свой парижский визит. "С Эйфелевой башни открывается лучший вид на Париж, вот и нам нужно подняться на высоту, чтобы продвинуть вперед наши отношения", — сказал глава Китая.

В Италии и Франции Си Цзиньпину оказали разный прием. Такими же неожиданно и непропорционально разными будут и дивиденды от визита. Рим три дня выстраивал почетный караул, стелил красные дорожки. Перекрыл полстраны, предлагал закрыть Колизей для туристов ради частного визита китайского президента.

Париж был сдержанно холоден. За спиной у Макрона стояли Ангела Меркель и Жан-Клод Юнкер — символизировали скепсис и общеевропейский подход к угрозе китайского наступления. На пресс-конференции Президент Франции даже пытался критиковать Китай, припомнив выбросы в атмосферу и права человека. Но это дежурный и неубедительный "ай-яй-яй" мало кого испугал, потому что бизнес — все-таки бизнес. Итог визита — 300 заказанных Пекином Airbus и контракты на 40 миллиардов. Улов Италии – 2,5.

Сицилийские апельсины теперь "потекут" в Китай. Что такое апельсины супротив Airbus? Впрочем, итальянцы зря переживают, потому что главное, под чем они подписались (вот он, исторический момент на вилле Madama), — меморандум о намерениях — может вырасти в нечто сумасшедшее – "Новый Шелковый путь". Карту Китай нарисовал еще в 2013 году — это концепция новой межконтинентальной транспортной системы переброски грузов из Китая в страны Европы по морю и суше.

"Китай отлично знает — до миллиметра, до миллиграмма, до цента, что он хочет получить через 10-15 лет. Италия, к сожалению, пока выглядит страной, которая не знает, что хочет. В бизнесе нет ничего опаснее, когда ты ведешь дела с партером, у которого есть точный план, а у тебя его нет», — отметил Федерико Мазини, профессор университета La Sapienza, китаист, автор книги "Италия – Китай".

Профессор Мазини хорошо знает Китай. И Китай его знает. Его в компании с Марко Поло в своем обращении к Италии, вступающей на "Новый Шелковый путь" упоминал сам Си Цзиньпин . В книге китаиста — про века отношений Италии и Китая, века без войн, конфликтов,- полные прибыли и взаимовыгодных контрактов.

Марко Поло, кстати, — из Венеции: именно туда Китайцы и нацелились. Порт Триеста — точка, которой так не хватало Пекину в этом амбициозном проекте. Сегодня это лучший порт в Европе, потому что на столе у президента не морские карты, а железнодорожные. Отсюда рельсы тянутся в Россию и на север Европы, в Великобританию. В прошлом году здесь загрузили 10 тысяч составов, в этом – 15, в будущем будет 25.

"Знаете, что мне нравится в китайцах? Они привезут сюда не только деньги, но и свою концепцию времени. Они говорят: у нас есть время, а у других его нет. Понятно, что там диктатура и другие правила. Они не торопятся тут же получить прибыль", — отметил Зено д'Агостино — президент порта Триеста.

Где китайцам разрешат поучаствовать — еще вопрос: с Триестом у Пекина пока никакого контракта. А еще мало кто знает, что проинвестировать возможные проекты предложил Брюссель — он выступил посредником и он же будет следить за участием китайских частных фирм в развитии Триеста. Все будет через европейские конкурсы: порт — государственная структура. Вот, к примеру, проект расширения станции Campo Marzio.

"Если они хотят сделать инвестиции сюда, то они обязаны сделать финансовый проект. А я возьму его и объявлю всеевропейский конкурс. Это государственный объект, а они — частная структура. Если они молодцы, то выиграют", — заявил Зено д'Агостино.

Как Китай умеет выигрывать и мягко наступать, все уже видели. Греческий порт Пирей — еще одна точка и база "Нового Шелкового пути" уже во власти китайцев и процветает, разоряя порты Балтии. До Пирея Китаю уже сдались Генуя, Алжир, Пакистан.

Порт Триест, конечно, не греческий Пирей — здесь инвесторы в очередь выстраиваются. Потому что показатели "импорт – экспорт" у порта сумасшедшие, как и геоположение: отсюда контейнеры поездами будут развозить по всей Европе.

Сколько получит Китай, даже посчитать невозможно. Пока точно известно, сколько вложит. В 2013 году Пекин учредил фонд «Нового Шелкового пути» объемом 50 миллиардов. Недавно фонд был удвоен. Еще 100 миллиардов придут через созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

В проект будут втянуты 4,5 миллиарда человек на Земле. Все это так масштабно и так реально, что не может не беспокоить США. Впрочем, на раздражение Вашингтона Европа научилась не обращать внимания. Италия — первая из "большой семерки" подписала меморандум. Остальные обещали подумать.