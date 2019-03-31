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31 марта 201922:04 Дмитрий Киселёв

Киселёв – о литовском абсурде и исторических претензиях к США

В Литве завершился абсурдный судебный процесс, где за события — эпизод развала СССР — почти 30-летней давности два ветерана советских Вооруженных сил, граждане России и бывшие советские офицеры Юрий Мель и Геннадий Иванов получили реальные сроки лишения свободы — 7 и 4 года. Никто из них никого не убил, ни в кого не стрелял, по тогдашним временам не сделал ничего противозаконного, но сегодня спустя три десятилетия их обвиняют в том, что они в составе подразделений советских войск блокировали в Вильнюсе телецентр. Толпа и пули, неизвестно откуда. У советских солдат боекомплекта не было. Заряженными пистолетами были вооружены лишь офицеры, но не из пистолетов тогда кто-то стрелял по толпе.

Не знаю, где была в те дни нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте. Тогда она только потеряла работу преподавателем в распущенной в вильнюсской Высшей партшколе от ЦК КПСС. Я лично был в Вильнюсе. Как журналист. А в Кремле в те времена рулил президент СССР Михаил Горбачев. Начав перестройку, он в итоге запутался и фактически потерял управление страной. Тогда советскому руководству казалось, что войска в Литве решат дело и остановят процесс распада. Не помогло. И вот сейчас в Литве по тому эпизоду — суд.

Ни в чем не виновным офицерам дают реальные сроки, а заодно заочно срок тогдашнему министру обороны СССР, последнему советскому маршалу Дмитрию Язову. Ему литовский суд присуждает 10 лет лишения свободы. А также заочно начальнику Вильнюсского гарнизона Владимиру Усхопчику — 14 лет — и бывшему командиру "Альфы" Михаилу Головатову — 12 лет.

О том, что процесс политический и тенденциозный говорит хотя бы тот факт, что Михаил Горбачев не фигурант этого дела. Словно советская армия могла двинуться на Вильнюс без приказа верховного главнокомандующего, президента СССР Михаила Горбачева.

Но Горбачев, который довел дело до развала СССР, для Запада — заведомо хороший, а военные, которые ему подчинялись, вдруг стали преступниками. Действительно абсурд. Впрочем, исторические несуразицы сегодня на каждом шагу.

Недавно президент Мексики обратился к королю Испании Филиппу VI с письмом, где потребовал извинений за события почти 500-летней давности — убийства, совершенные в ходе колонизации Латинской Америки. Да, наверное, это было жестоко, но кто знает, что было бы сейчас с континентом, если бы история распорядилась иначе? И какое отношение к той исторической развилке имеет нынешний король Испании? Не просит ли его нынешний президент Мексики об упрощении истории?

Или, скажем, некие польские активисты стали просить президента США Трампа помочь им взыскать репарации с России за годы якобы оккупации. Абсурд. СССР освободил Польшу от гитлеровского фашизма, при этом наши потери были куда больше, чем все американские потери в годы Второй мировой. Кроме того, именно Сталин в Ялте настоял, чтобы к послевоенной Польше отошла большая часть немецкой Силезии и Восточной Пруссии. Тогда уж верните все сталинские подарки для начала, верните немцев с их концлагерями на свою территорию, и обсудим тогда, кто кому должен.

Желание посчитаться с историей может довести до абсурда кого угодно. Что, если у Ватикана сейчас потребовать компенсацию в пользу потомков жертв инквизиции? Например, Чехия могла бы попросить у Ватикана извиниться конкретно за сожжение на костре в 1419 году самого знаменитого чеха в истории реформатора Яна Гуса. Но тогда уж и протестантская ветвь христианства должна сама просить прощения за действия радикальных гуситов, которые тем же летом выбросили из окна верхнего этажа городской ратуши судью, бургомистра и еще 13 членов городского совета. Тех, кто еще хрипел после удара о мостовую, гуситы забили насмерть. Позже эта расправа вошла в историю как первая Пражская дефенестрация — от французского fenetre – "окно". Дефенестрация из окна.

Да что мелочиться, тогда Индия должна взыскать с Великобритании огромную контрибуцию за зверства Ост-Индской компании и вообще за оккупацию. А Китай — с той же Великобритании за опиумные войны XIX века и деградацию страны в этот период.

С кого спросить американским неграм? И на что могут рассчитывать американские индейцы? Когда соберутся с силами и осознают свои возможности жители Хиросимы и Нагасаки, потребовав от США компенсацию за ядерную бомбардировку?

Вообще к США исторических претензий больше всего. Например, Ирак за беспричинное разорение страны уже в XXI веке и более полумиллиона убитых мог бы претендовать на компенсацию от США? Или Вьетнам, над которым США распылили 55 миллионов литров отравляющего вещества дефолианта Agent Orange? А сирийская Ракка, что американцы сравняли с землей? Никогда никто ничего от США не получит.

Но тогда что? Как это ни горько, ничего. Солидные страны ничего ни от кого не требуют — практически бесперспективно. Какие бы трагедии ни были в прошлом, они урегулированы так, как это было тогда возможным. Нынешние претензии к истории, которая сложилась так, как сложилась, претензии в виде вдруг возникающих судебных исков и требований компенсаций несуразны. Отражение обид и комплексов — да. Оздоровляют ли они межгосударственные отношения, атмосферу внутри любой страны? Нет. Есть события, которые можно лишь оплакать. Есть ли исключения? Да. Одно. Приговор Нюрнбергского процесса и преследование нацистских преступников без срока давности за содеянное в годы Второй мировой. Но это — отдельная и большая тема, которую не надо путать ни с чем другим.

Текст: "Вести недели"

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