Саакашвили ответил Зеленскому на русском и украинском

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал похвалу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента одного из грузинских изданий о роли Саакашвили в украинской политике, назвал его "серьезным дипломатом" и "защитником украинской демократии".

На своей странице в Facebook Саакашвили на украинском языке восхищенно написал о непохожести Зеленского на других политиков. По его мнению, большинство политиков Украины на вопрос о роли Саакашвили в политической жизни Незалежной посоветовали бы ему "убираться в свою Грузию" и только Зеленский дал ему положительную оценку.

Накануне Саакашвили сообщил о планах прилететь на Украину. Политик уверен, что действующий президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, следовательно, Саакашвили сможет беспрепятственно въехать в страну.

А вот российских актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, снявших ролик в поддержку коллеги-актера, Зеленский раскритиковал, назвав "идиотами".