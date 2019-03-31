Абызов и Ишаев не признали вины
Недавно один за одним были задержаны два экс-министра правительства России — Михаил Абызов (от отправлен в СИЗО) и Виктор Ишаев (под домашним арестом).
В Басманном суде — сразу два резонансных процесса. В отношении бывшего министра по делам Открытого правительства России Михаила Абызова и бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. У отставных чиновников схожие статьи – «мошенничество». Но у Абызова — еще один пункт обвинения — создание преступного сообщества.
Его задержали 26 марта в Подмосковье и сразу же отвезли на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета. Туда незамедлительно приехал адвокат Абызова Александр Аснис.
"С Михаилом Анатольевичем мы встретились в Следственном комитете, где и происходили следственные действия. До этого, насколько мне известно, он находился у себя дома, где и происходил обыск", — рассказал Аснис.
В здании СКР бывшему министру предъявили официальные обвинения.
"По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО "Региональные электрические сети". Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию", — заявила Светлана Петренко, и. о. руководителя Управления взаимодействия со СМИ СК РФ.
Следователи считают, что эти события происходили в период с 2011-го по 2014 годы. С 2012-го по 2018-й Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства. Первую ночь после задержания он провел в изоляторе. 27 марта его доставили в суд.
Защита бывшего министра просила отпустить его под залог в миллиард рублей. Сам обвиняемый свою позицию высказал в зале суда. «Виновным себя в организации преступного сообщества не считаю. Руководство преступным сообществом и хищение в особо крупном размере не признаю. Преступных действий, в совершении которых меня обвиняют, не совершал. Свое служебное положение министра я при этом, безусловно, не использовал. В то же время я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сказал Абызов.
Поддержать обвиняемого пришли общественный деятель Анна Федермессер и бывший глава "Роснано" Леонид Меламед. В суде появилась и гражданская жена Михаил Абызова Валентина Григорьева, но она была немногословна.
Еще четыре фигуранта этого дела также были задержаны оперативниками ФСБ и доставлены в суд. Следствие считает, что хищениями фигуранты дела поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края. Все обвиняемые, в том числе и Михаил Абызов, были арестованы. Еще один подозреваемый пока в розыске.
Позже появилась информация, что в Басманный суд привезли бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Этот пост он занимал до 2013 года. По совместительству был полпредом в Дальневосточном федеральном округе. А до этого долгие годы возглавлял Хабаровский край.
Виктора Ишаева задержали на западе столицы в собственной квартире. В доме были проведены обыски. Ишаева увезли в сопровождении ФСБ. Его также доставили в Следственный комитет. Там считают, что Ишаев мог быть причастен к хищении денег "Роснефти".
"В 2014-2017 годах он обеспечил заключение договора аренды помещений для нужд представительства в Хабаровском крае. При этом Ишаев ввел в заблуждение сотрудников компании. Арендодателем выступила принадлежащая ему коммерческая организация, а стоимость аренды, по данным следствия, была явно завышена", — заявила Светлана Петренко.
Когда Виктора Ишаева доставили в суд, комментировать обвинения он не стал. На самом заседании заявил, что невиновен. Его позицию пояснил адвокат Павел Зайцев: «Виктор Иванович обвинение не признает. Преступных действий не совершал. Ущерб вменен 5 миллионов 700 тысяч рублей. Я считаю, это несерьезно за пять лет».
В основе уголовного дела — материалы Службы безопасности "Роснефти". Компания провела внутренний аудит своего представительства в Хабаровске и выявила там нарушения. Представительство решено было упразднить.
"Решение о ликвидации представительства было принято в прошлом году. Фигуранты этого дела либо, как Виктор Иванович, уволились, либо были извещены о прекращении работы в связи с ликвидационными процедурами», — сказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Виктор Ишаев курировал представительство с 2013 года в ранге вице-президента "Роснефти".
В суде следователи попросили для обвиняемого домашний арест. Прокурор поддержал. Судья отправил Ишаева в ту самую квартиру, где бывшего чиновника и задержали.
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