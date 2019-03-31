Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу в РПЛ

В чемпионате России по футболу стартовала воскресная программа 21 тура. В Санкт-Петербурге "Зенит" на своем домашнем стадионе "Газпром Арена" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:1.

Примечательно, что "сине-бело-голубые" проигрывали по ходу встречи после того, как им забил полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин. Однако после перерыва картина поле изменилась. Уже через три минуты после возобновления игры Сердар Азмун сравнял счет, позже Ярослав Ракицкий вывел "Зенит" вперед, а уже за две минуты до финального свистка все тот же Азмун упрочил положение своей команды.

Таким образом, "Зенит" вновь оторвался от преследователей в турнирной таблице, набрав 44 очка. Он по-прежнему лидирует в российской премьер-лиге. "Оренбург" же остался с 26 баллами и располагается на 10 месте в таблице.