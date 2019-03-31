Елизавета II отказалась от вождения после ДТП с принцем Филипом

Служба безопасности убедила английскую королеву Елизавету Вторую отказаться от вождения на дорогах общего пользования. За ней останется право ездить в своих поместьях.

92-летняя королева решилась на такой шаг после аварии, в которую попал ее супруг. 97-летний принц Филип перевернулся на своем "лендровере", устроив столкновение еще с одним автомобилем. Хотя никто не пострадал, принц добровольно сдал свои права.

Решение далось монарху нелегко. Королева еще во времена Второй мировой войны прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, и с тех пор она – большой любитель вождения.

У королевы прав нет, она – единственный человек в Великобритании, который может ездить без документов, передает "Санди таймс".