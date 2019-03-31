На берегу Финского залива спасли измученных тюленят

На берегу Финского залива жители окрестных населенных пунктов нашли двух детенышей серого тюленя, которые были сильно измучены и истощены. Животных передали спасателям, которые отправили их на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

Как сообщают сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы на своей странице в "ВКонтакте", одного тюлененка обнаружили около порта Бронка, второго — у поселка Лебяжье. "Один — еще белек…, а второй… уже почти перелинял и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости", — говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что одного тюлененка люди больше часа караулили на месте, пока за ним не приехали, а второго на машине привезли прямо к "Друзьям балтийской нерпы". Отмечается, что оба найденыша — "дистрофики", "совершенно измученные и выбившиеся из сил".

Сейчас тюленята находятся в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, который располагается на территории очистных сооружений петербургского водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга). Этот центр работает с 2013 года, его специалисты спасли более 60 животных. После реабилитации в центре тюленей обычно выпускают обратно в Финский залив.

Спасатели Фонда друзей балтийской нерпы предупреждали об опасности, в которой могут оказаться детеныши тюленей, после бури, бушевавшей в Финском заливе 9 марта. Еще одному нерпенку удалось помочь накануне 8 марта. Его нашли под Кингисеппом и отправили на карантин.