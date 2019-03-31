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31 марта 201921:03

Украина отдалилась от Евросоюза

Автор: Дмитрий Киселёв

Размышляя об Украине, невольно приходишь к мысли, что это Европа соблазнила страну, напустив розовый туман, дав надежду и даже гарантии мирного перехода власти в 2014 году, а потом хладнокровно бросила украинцев разбираться со своими националистами, с коррумпированным Порошенко и гражданской войной на востоке.

Можно сколько угодно ругать Америку, мол, та подогрела госпереворот, но Европа-то куда смотрела? Ведь под ее флагом кипел Майдан, и ей заманивали массы на поддержку так называемой "революции достоинства". А сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают. За Порошенко не болеют. Как-то все стыдливо.

Автор: Михаил Антонов

Украинские выборы прошли под прицелом натовских пушек. 28 марта международная эскадра из шести кораблей проследовала через Босфор-Дарданеллы в восточном направлении для участия в совместных с Украиной и Грузией учениях. НАТО обозначает свое присутствие в регионе к 1 апреля, когда заканчивается действие «большого» договора между Россией и Украиной, устанавливающего границы в Черном и Азовском морях.

Появление западных союзников интерпретируют в зависимости от политических предпочтений: и как поощрение украинских устремлений в НАТО, и как заслугу украинского главнокомандующего, который их интенсивно зазывал, и как прощальный подарок кандидату Петру Порошенко — почетный караул на его политических похоронах. Многих европейских наблюдателей действующий президент за прошедшие пять лет капитально разочаровал.

"Мы видим, что коррупция остается одним из элементов украинской политики, достаточно посмотреть на действующего президента. В рамках предвыборной борьбы стороны пытаются одержать верх путем использования "черного" пиара", — отметил Дитмар Бартш, глава фракции Левой партии в Бундестаге.

"В газетах уже нет хвалебных статей по поводу его политики, и мне кажется, те журналисты, которые побывали сейчас на Украине, пишут о выборах, прямым текстом говорят, что протестный электорат громадный", — сказал политолог Александр Рар.

Украина сегодня, похоже, дальше от Евросоюза, чем была даже во времена Януковича. Зафиксированный в Конституции курс на вступление в НАТО, как морковка, за которой ослику бежать целую вечность.

"У нас нет желания иметь что-либо общее с украинской коррупцией, олигархами, нацистскими батальонами. Американцы переломают зубы о европейскую позицию в этом вопросе. Когда я слышу сообщения из ОБСЕ по Украине, о внутреннем состоянии страны, у меня волосы дыбом встают. Это государство, которое не может выполнять свои функции. Я не утверждаю, что мы идеальны, однако, если сравнить Украину с западноевропейскими государствами или странами континента, то остается только промолчать", — подчеркнул Вилли Виммер, экс-депутат Бундестага, бывший вице-президент ОБСЕ.

С момента Майдана прошло 5 лет. Многие граждане раздражены и разочарованы. От того импульса практически ничего не осталось. Немецкое телевидение крутило недавно сюжеты о мафии в Одессе и показывало избирателей, которые ругали Порошенко.

Вообще эти выборы дали европейцам повод присмотреться к самой Украине, слегка вывести тему из контекста собственных трудных отношений с Россией, где она пребывает практически все время. Председатель Евросовета Туск может использовать бандеровские приветствия.

"К сожалению, американцы заставляют нас любить Украину, потому что они считают Польшу и Украину инструментом для борьбы с Россией. Это надо четко сказать. А Европа тоже антироссийски настроена, и Дональд Туск как представитель Европы также придерживается этого мнения", — сказал Януш Корвин-Микке, депутат Европейского парламента от Польши, председатель партии "Свобода".

Но Украину в Европе как не знали по-настоящему, так и не знают — что-то в общих чертах: неонацисты — плохо, Антикоррупционный комитет — хорошо. Но среди лидеров предвыборных соцопросов до последнего момента не было кандидатов, готовых полностью развернуть политический курс страны в сторону России, и это позволяло особо не переживать, а значит, не углубляться в детали столкновения олигархических интересов, которые стоят за Зеленским, Тимошенко и Порошенко. При этом симпатии экспертов и политиков, не обремененных властью, понятны и слегка наивны: они — за "свежий старт".

"С тех пор как мы первый раз увидели косички госпожи Тимошенко, у нас складывается впечатление, что нас пытаются обвести вокруг пальца. Нас хотят запрячь в телегу украинских интересов, которые, как выясняется потом, зависят от чужих приоритетов. В итоге связываться с их политиками желания нет", — отметил Вилли Виммер.

"В Германии сейчас много говорят об актере, изображающем президента, о комике, который может занять высшую государственную должность. Нельзя сказать, что это внушает доверие, однако кто знает, может, это лучший сценарий развития событий", — размышляет Дитмар Бартш.

Представители официальных властей своих предпочтений стараются не обнаруживать. Они в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, лишены возможности не признать итоги голосования — нынешняя Украина — это их политический проект — а с другой, — ОБСЕ и ENEMO — европейская сеть организаций по наблюдению за выборами — сигнализировали о том, что и действующая власть, и штаб Тимошенко творят невообразимые безобразия. В этом смысле, конечно, искать объяснение причинам, по которым они приняли результат выборов — жутко грязных, по мнению их же собственных наблюдателей.

Впрочем, все относительно: в отличие от России Украина только на короткое время попала в поле зрение европейских политических радаров, но скоро снова уйдет за горизонт. Даже сейчас судьба этой большой по континентальным меркам страны волнует европейцев куда меньше, чем перспективы выборов в Европарламент, Brexit и того, как поменяется власть в Британии после выхода из ЕС.

Текст: "Вести недели"

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