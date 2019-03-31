"Союз" собран и готов к установке

Завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а", наземные службы отчитались о завершении работы, сообщает "Роскосмос". В сообщении уточняется, что головной блок состыкован с "грузовиком" и тремя ступенями ракеты-носителя. Заключение о готовности к вывозу и установке ракеты-носителя на стартовом комплексе выдано представителями технического руководства и госкомиссией.

Вывоз состоится в понедельник, 1 апреля. Старт корабля "Прогресс МС-11" с космодрома "Байконур" запланирован на 4 апреля на 14.01 по московскому времени. Ранее старт был запланирован на 28 марта. Причины отсрочки старта не уточняются. Однако отмечается, что старт 4 апреля позволит грузовику добраться до станции по сверхбыстрой схеме за рекордные три часа.

Впервые стыковка с МКС через три часа после запуска была осуществлена в июле 2018-го.

4 апреля грузовой корабль доставит на борт МКС топливо, воду и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев раскрыл секрет "продуктового набора" для космонавтов. Это борщ, рассольник, суп из шампиньонов, гороховый и овощной супы-пюре, харчо и зеленые щи. А также белуга, осетр, карп с овощами, говядина под майонезом, рыбные голубцы в томатном соусе, запеканка, щука в томатном соусе с вином и черносливом, фруктовые пюре, орехи, медовые коврижки, бородинский и ржаной хлеб. И даже "немножко чесночка" — 400 граммов.