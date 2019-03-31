Выборы на Украине: роды во время голосования и бюллетени из кастрюли

Во время голосования за президента Украины женщина родила девочку. Роженица успела отдать и гражданский долг, поставив в нужном месте галочку, сообщила журналистка Рена Назарова в Facebook, добавив, что избирательный участок находился в роддоме.

Также поступило сообщение, что в Никопольском районе бюллетени для голосования на выборах президента Украины хранились в опечатанной кастрюле в холодильнике. Очевидно, это своеобразная замена сейфу, передает ТАСС.

До этого внук действующего главы государства Петра Порошенко чуть не порвал бюллетень деда. Президент, явившийся на избирательный участок вместе с семьей, отдал бюллетень внуку. Однако тот уронил документ, а потом наступил на него, чуть не порвав.

Кроме того, рекордную партию в 600 килограммов героина стоимостью около 50 миллионов долларов изъяли полицейские в Киевской области Украины в день первого тура президентских выборов. Об этом сообщил в "Фейсбуке" глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Всего полиция получила 649 сообщений о нарушениях на выборах президента, возбуждены 11 уголовных дел, сообщает в воскресенье МВД Украины.

Явка к 15.00 составила 43,86%. Впервые на выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Не смогут проголосовать и до 10 миллионов граждан из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, передает РИА Новости.