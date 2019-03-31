Люди попытались "спасти" тюленя, мирно отдыхавшего на пляже под Калининградом. Видео

В Сети появилось видео "общения" людей и тюленя, состоявшегося, по утверждению автора ролика, на днях неподалеку от Зеленоградска – города-курорта в Калининградской области.

На кадрах видно, что семья, прогуливавшаяся по пляжу на побережье Балтийского моря, обнаружила тюленя, лежавшего на песке. Они решили помочь животному и доставить его в воду.

Млекопитающее оказало сопротивление, ясно дав понять, что не нуждается в сочувствии и содействии.

Отметим, что буквально на минувшей неделе Калининградский зоопарк выпустил памятку с разъяснениями основных принципов поведения в подобных ситуациях.

Специалисты рассказали, что в феврале – марте на пляжах Балтики можно встретить тюленей – в этот период детеныши появляются на свет и будущие матери ищут на берегу укромные места.

Кроме того, на сушу в поисках отдыха выходят молодые тюлени, потерявшие много сил во время линьки.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что ни в коем случае нельзя трогать тюленя, обнаруженного на пляже и вообще подходить к нему близко, не рекомендуется пытаться столкнуть его обратно в воду, не дав набраться сил – это может привести к гибели животного.

Также запрещается кормить тюленей – помимо того, что они должны уметь добывать пищу самостоятельно, подобные действия могут способствовать приручению тюленя, а запах еды вполне способен привлечь собак, что представляет реальную опасность даже для здорового и полного сил животного.

Пытаться помочь тюленю стоит только в том случае, если видны признаки истощения, раны и животное не реагирует на подошедших людей.