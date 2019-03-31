"Селтик" выиграл у "Рейнджерс" дерби "Старой фирмы"

В чемпионате Шотландии по футболу состоялось самое принципиальное противостояние страны – поединок между "Селтиком" и "Рейнджерс". Две команды из Глазго завершили свой очный матч со счетом 2:1. Победу на своем поле праздновали "кельты".

Футболисты "Селтика" забили первыми – на 27 минуте матча Одсонн Эдуард поразил ворота "рейнджеров". А спустя пять минут игрок "джерс" Альфредо Морелос схлопотал прямую красную карточку и час игры его одноклубникам предстояло играть в меньшинстве.

Впрочем, численный перевес не сильно упростил задачу хозяевам. Наоборот, на 63 минуте подопечные Стивена Джеррарда сравняли счет усилиями Райана Кента. Но "кельты" все-таки дожали соперников – незадолго до финального свистка Джеймс Форрест с передачи все того же Эдуарда принес победу "Селтику".

Благодаря успеху в дерби "Старой фирмы" игроки "бело-зеленых" упрочили свое положение в турнирной таблице шотландской премьер-лиги. Теперь в их активе 73 очка. Они на 13 баллов опережают "Рейнджерс", которые и являются их ближайшими преследователями.