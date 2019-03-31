В Москве зафиксирован самый теплый день и объявлен "желтый" уровень опасности

Температура воздуха на главной метеостанции Москвы на ВДНХ в воскресенье, 31 марта, превысила 12 градусов тепла. Таким образом, этот день стал самым теплым в российской столице с начала этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию синоптиков.

Между тем Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до "желтого" из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с 21:00 31 марта в течение суток. Метеорологи прогнозируют, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 15 метров в секунду.