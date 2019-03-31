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Brexit 5 часов назад
Британские власти заехали в тупик, из которого не выбраться
Автор: Дмитрий Киселёв
Британский парламент уже в третий раз провалил голосование по соглашению правительства с Еврокомиссией об условиях выхода страны из ЕС – Brexit. До роковой даты — 12 апреля — а именно она поставлена крайней в ультиматуме Лондону от ЕС — остается менее двух недель. Ни одного действующего документа между Лондоном и Брюсселем на эту тему просто нет, а Евросоюз категорично заявил, что никаких новых вариантов, кроме того, что уже с премьером Терезой Мэй согласован, обсуждаться не будет.
Поскольку британский парламент — против согласованного варианта и выхода без сделки, то сейчас предстоит быстро найти некий третий путь. Что это могло бы быть? Можно предположить, что некий форс-мажор в виде объявления новых парламентских выборов или объявления нового референдума. Тогда, быть может, удастся разжалобить Евросоюз и уговорить отложить "жесткий Brexit". Но сегодня это — пока лишь фантазии. Но, быть может, они и питают главу Евросовета Дональда Туска? Во всяком случае он заблаговременно назначил на 10 апреля экстренный саммит ЕС по Brexit.
Автор: Александр Хабаров
29 марта вопреки обязательствам, которые в 2017 году добровольно возложила на страну премьер-министр Тереза Мэй, Великобритания из Евросоюза не вышла. Вместо этого состоялось очередное голосование в Палате общин об условиях выхода из ЕС, которое Тереза Мэй проиграла с треском.
В третий раз провалив правительственный вариант Brexit, британский парламент поставил страну перед выбором: либо выходить из Евросоюза без соглашения, либо просить еще одну отсрочка, но уже более длительную.
Глава Евросовета Дональд Туск уже заявил, что условием дальнейшего переноса Brexit будет участие Великобритании в выборах в Европейский парламент, что означает фактическую отмену Brexit, потому что евродепутаты избираются на пять лет. Если все-таки уходить, то остается полный разрыв, который, согласно вновь установленным срокам, должен состояться в 11 часов дня 12 апреля. К этому, как пишут британские газеты, премьер-министра Великобритании сейчас склоняют многие однопартийцы.
Банк Англии предсказывает, что "жесткий Brexit" ударит по Великобритании сильнее, чем кризис в 2008 году. Цены на дома упадут на 30%, вырастет безработица (от 4,1 до 7,5%), поднимется инфляция (6,5%). По данным правительства, британский бизнес будет тратить на растормаживания товаров до 13 миллиардов фунтов в год.
Из-за заторов на пунктах пропуска ожидаются перебои с продовольствием, 30% которого поставляет Евросоюз. Отправляющиеся на континент британцы будут выстраиваться в очередь на паспортный контроль. Но главное — придется закрывать границу Северной Ирландии и отправлять туда войска. Правительство планирует привлечь 3000 военнослужащих для подавления возможных бунтов и беспорядков по всей стране.
Финансовые потери для Великобритании могут составить до 57 миллиардов евро в год, Евросоюз потеряет меньше — 22 миллиарда, половина из которых придется на Германию. Великобритания при этом автоматически лишиться 40 торговых соглашений с 70 странами мира, которые заключил Евросоюз.
Если не будет Brexit, то дни Терезы Мэй на посту премьера сочтены. Она слишком часто делала не то, о чем говорила. Заявляла, что до 2020 года не будет досрочных выборов, тем не менее в 2017-м их провела. Утверждала, что лучше никакой сделки, чем плохая, но выбрала ту, что не устраивает всех. И, наконец, самое главное — в 2016-м, тогда еще только претендуя на пост премьера, она обещала не просто провести Brexit, но и добиться максимальной выгоды.
Все те, кто ей тогда поверил, сейчас в разочаровании. "Сегодня мы должны были из Евросоюза уйти. Надо было еще два года назад сказать, что нам не нужна никакая сделка о выходе, и потратить это время на то, чтобы заключить нормальное торговое соглашение. Похоже, что люди в парламенте решили нас обмануть. Они не собираются дать нам то, за что мы голосовали", — возмущены жители Великобритании.
В правящей Консервативной партии сейчас главный вопрос — кто станет следующим премьером. Желающих хоть отбавляй. Бывшие министры по Brexit Дэвид Дэвис и Доминик Рааб. Действующие члены кабинета Майкл Гоув, Саджид Джавид и Джереми Хант. Немедленной отставки Терезы Мэй требует оппозиция.
Отказавшись от Brexit, Великобритания рискует окончательно потерять лицо и столкнется с необходимостью проведения досрочных всеобщих парламентских выборов, потому что нынешние хозяева руля явно заехали в тупик и не в состоянии объяснить, как из него выбраться.
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