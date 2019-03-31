Пекин скупает Голливуд

Если проводить аналогию с игрой в го, то Китай раскладывает свои фишки и в святая святых Америки Голливуде. Кино в США — уж точно важнейшее из искусств. И не только потому, что в индустрии работают более двух миллионов американцев, а и потому, что именно через кино распространяется система американских ценностей — стереотипы, которые работают и в реальной жизни. То есть кино во многом формирует Америку, а кино для Америки и важнейший инструмент формирования мира под себя.

И, о, ужас! Китай начинает скупать Голливуд, вкладывая туда миллиарды. Так еще три года назад Universal Pictures заключила с мощной китайской продюсерской компанией Perfect World Pictures контракт на 500 миллионов долларов. Согласно нему, китайцы становятся крупнейшим инвестором Universal Pictures и производят 50 полнометражных картин за пять лет.

Примерно в это же время китайская Dalian Wanda Group покупает контрольный пакет студии Legendary за 3,5 миллиарда долларов. Legendary — это, чтобы понимать, "Мир Юрского периода", "Годзилла".

В том же году самый богатый человек Китая Джек Ма (компания Alibaba ) покупает долю в киностудии Спилберга Amblin Partners (бывшая Dreamworks), становится там членом Совета директоров и объявляет, что хочет "привнести больше Китая в Америку и больше Америки в Китай".

Если по-простому, то это означает, что американский кинематограф неизбежно будет становиться более китайским, а о том, как Америка привносится в Китай, говорит совсем свежий факт. Лауреат четырех "Оскаров", включая премию за лучшую мужскую роль , лента "Богемская рапсодия" вышла в китайский прокат.

Но сюжетная линия оказалась в "дырках" из-за решительных вырезок. Дело в том, что действующая китайская цензура запрещает показ в кино и на телевидении сцен с "ненормальным сексуальным поведением". Поэтому все поцелуи Фредди Меркьюри с мужчинами из китайской версии ушли, равно как и его ключевой диалог с женой о его сексуальной ориентации. И так далее. Фредди Меркьюри в китайском варианте не гомосексуалист. Ради крупнейшего в мире кинорынка – китайского — можно закрыть глаза и на такое.

Если дело в американском кино пойдет так и дальше, то гомосексуальные тренды премии "Оскар" могут измениться ведь китайские инвесторы Голливуда будут производить те фильмы, которые можно показать и в США, и в Китае без вырезок.

То есть если вернуться к ассоциации с игрой в го, то в этом смысле Китай ставит свои фишки и в Голливуде, занимая и там все расширяющееся пространство. Таким образом, китаец в американском кино — будь то военный или танцовщица — всегда будут положительными героями, а о Китае не будет сказано ни одного плохого слова.