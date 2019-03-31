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31 марта 201920:16

Югра переходит на цифровой формат

Автор: Дмитрий Киселёв

7 апреля Рунет (русскоязычный сегмент Интернета) отметит свое 25-летие. В преддверии события 29 марта премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в штаб-квартиру компании Mail.ru Group, где состоялась встреча руководителями ведущих российских IT-компаний.

Если говорить о масштабах, то сегодня глобальная аудитория Рунета — порядка 300 миллионов — в 2 раза больше населения России. А русский язык входит в тройку самых распространенных в Сети.

"Выросло целое поколение людей, для которых компьютер и Интернет, свободный доступ ко всем сервисам — это обыденность, неотъемлемая часть повседневной жизни. Экономика Рунета растет до 15% в год, что существенно выше, чем темпы роста нашей экономики в целом. Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики около 2 триллионов рублей. Для сопоставления — это 2% ВВП", — заявил Дмитрий Медведев.

Цифровые технологии уже везде: оборона, телевидение, ЖКХ, сельское хозяйство. И вот недавно "цифра" добралась до оленеводов.

Автор: Алена Рогозина

Мамонты на берегу Иртыша к новости о том, что Югра готова протестировать 5G, отнеслись спокойно. Чум из стекла и бетона — теперь символ новой цифровой экономики региона. Печатная машинка и буквы, улетающие куда- то прямо в информационную бесконечность, — лучший символ происходящей в Югре цифровой революции.

Там, где заканчивается инсталляция, начинаются компьютерные курсы. Самому старшему слушателю – 80 лет, самому младшему — 5. Регион переходит на новый — цифровой — формат.

Детскую поликлинику, стационары и медкабинеты в школах и садах связывает единый цифровой контур. Местному телемедицинскому центру уже 15 лет. Прямая круглосуточная связь cо всеми ведущими клиниками страны.

"Здесь мы не считаем экономический эффект цифровых технологий, мы считаем количество здоровых во время эпидемии. У нас вообще нет эпидемий, уровень смертности понизился ,уровень выживаемости пятилетний у онкобольных выше в разы, чем по стране, сердечно-сосудистые показатели в два раза лучше средних", — отметила Елена Кутефа, главврач окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Гимназия №1 Ханты-Мансийска — одна из двух десятков школ в Югре, постепенно внедряющих образовательную платформу "4.0" .Тетради — на проверку. Одна стопка весит больше килограмма, а их в день у каждого учителя штук десять. Новая платформа освобождает от этих тяжестей, появляется больше свободного времени.

Платформу "Образование 4.0" разрабатывает негосударственный Институт развития "Иннопрактика", реализующий совместно с МГУ проекты, направленные на рост и развитие человеческого капитала.

"Цифровые помощники нужны, чтобы облегчить работу учителя, тренера директора и подойти к каждому ребенку индивидуально, из расчета его личных возможностей", — пояснил Александр Губарик, директор Центра компетенций и бизнес-решений фонда "Национальное интеллектуальное развитие" НИР " Иннопрактика".

ЮКИОР — известный в стране спортивный центр, здесь растят будущих олимпийских чемпионов. Электронный паспорт — это когда все (вес, размер ноги, сила удара и скорость) вносятся в систему и уже она помогает наставнику выбрать индивидуальную траекторию тренировок, проанализировать результаты и понять, кто из этих ребят и когда может стать чемпионом.

Цифровое месторождение. Центр управления добычей: графики, диаграммы, потоки данных. Это цифровой двойник — самообучающаяся модель месторождений "Газпромнефть-Хантос". Миллионы вычислительных операций в секунду.

"Уникальное решение. Цифровой двойник сканирует работу скважин, вычисляет оптимальные режимы при производстве. Это полностью российская программа. Для нефтяников — большой прорыв", — считает Игорь Сашин, руководитель Центра управления добычей "Газпромнефть-Хантос".

Геологическое моделирование повторяет процессы, происходящие под землей. Удобные кресла, как в кинотеатре, 3D-очки — это зал моделирования пластов. И все это не для развлечения — так работают современные геологи.

"Сургутнефтегаз" оцифровал свое самое большое в стране хранилище кернов и вычислил новое многопластовое месторождение, больше похожее на подземный источник с разноцветной нефтью.

И хотя буровые по-прежнему выглядят брутально, главные герои современной нефтедобычи — операторы центров управления. За счет цифровизации высвобождаются средства из бюджета на дополнительное финансирование социальной сферы.

"20 миллионов рублей — ровно столько округу удалось сэкономить, открыв подачу заявлений на выплату единовременного пособия через портал госуслуг, а затратили мы на оптимизацию 144 тысячи", — рассказала Наталья Комарова губернатор Ханты- Мансийского автономного округа.

Средства направляют на проект "IT-стойбище". Поселок Тро-Маган — центр родовых угодий оленеводов ханты и манси, выйти на связь отсюда очень трудно. Теперь здесь есть компьютер и широкополосный Интернет.

На празднике оленеводов — разговор о чипировании оленей и том, что скоро их будут пасти через спутник. Пока время есть, надо идти на курсы, решил дедушка Леня.

В чуме работа цифрового экономического интеллекта вроде бы незаметна: печка, дрова, котел, уха. На самом деле это не праздничное застолье — это очередь к компьютеру. Оленеводы с семьями прикочевали со всей окрестной тайги.

Текст: "Вести недели"

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