Тема:
Палестино-израильский конфликт 2 часа назад
31 марта 201917:39
Палестинская ракета не долетела до Израиля
В воскресенье израильтян разбудили сирены оповещения о воздушном нападении. Военные сообщили о ракете, запущенной из сектора Газа, которая не долетела до территории Израиля. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало, пишет РИА Новости.
В районах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев израильские танки обстреляли опорные пункты боевиков ХАМАС в ответ на пуски пяти ракет или мин.
В последние дни противостояние палестинцев и израильтян на границе с анклавом обострилось.
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