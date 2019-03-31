Торнадо снес надувной аттракцион в Китае, пострадали 18 детей. Видео

На видео попало ЧП с участием детей, произошедшее в воскресенье, 31 марта, в городе Юйчэн, расположенном в провинции Хэнань в центральной части Китая.

Как сообщают местные СМИ, внезапно налетевший торнадо сорвал с креплений и буквально унес надувной аттракцион, где в тот момент находились маленькие посетители.

В результате инцидента 18 детей получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и представители органов власти, которым предстоит разобраться в причинах произошедшего.