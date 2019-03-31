Французскую префектуру забросали коктейлями Молотова

Префектуру французского департамента Кот-д`Ор на западе Франции забросали коктейлями Молотова. Инцидент произошел во втором часу ночи, уточняется на сайте префектуры.

В сообщении говорится, что в результате загорелся брезент на стройплощадке соседнего здания.

Префект региона Бургундия — Франш-Конте и департамента Кот-д`Ор Бернард Шмельц осудил "безответственные и недопустимые" действия нападавших. Он призвал привлечь виновных к ответственности.