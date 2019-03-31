"Украину" эвакуировали, но ничего не нашли

Киевская полиция обыскала отель "Украина" в центре столицы и ничего не нашла. Информация о минировании не подтвердилась.

По факту ложного сообщения возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось об эвакуации 150 человек из-за угрозы взрыва.

Сейчас на Украине проходят выборы президента. Голосование закончится в 20.00, передает ТАСС.