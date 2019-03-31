Вышинский рассказал о своем здоровье

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в воскресенье, 31 марта, навестила руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится в Киевском СИЗО. "Лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет", — написала Денисова на своей странице в Facebook. Она добавила, что Вышинский ожидает только помощи стоматолога.

По сообщению омбудсмена, Вышинский намерен воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в выборах президента Украины, которые проходят 31 марта. Как передает телеканал "Россия 24", журналист уже проголосовал за одного из кандидатов.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене. На следующий день его привезли в Херсон, где он содержался в СИЗО. 14 марта этого года журналиста этапировали в Киев. На днях Подольский районный суд украинской столицы продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 24 мая. Россия считает дело Вышинского политическим и требует его освобождения.