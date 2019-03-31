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31 марта 201918:27

ЦСКА упустил победу в матче с "Уфой"

ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА продолжает погоню за санкт-петербургским "Зенитом". В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2.

Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах. Первый гол "красно-синих" состоялся на 25 минуте благодаря действиям Николы Влашича. Следующего же мяча болельщикам пришлось ждать 40 минут. Лишь на 64 минуте встречи Федор Чалов удвоил преимущество ЦСКА.

Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться. В концовке встречи они усилиями Ловро Бизяка, а затем и Сильвестра Игбуна забили по голу и вырвали ничью.

Осечка ЦСКА не позволила им вернуть себе вторую строчку в таблице. Они набрали 37 очков. Их опережает "Зенит" (44) и "Локомотив" (38). "Уфа" же, ведущая борьбу за выживание, набрала 17 баллов и занимает предпоследнюю, 15 строчку в РПЛ.

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