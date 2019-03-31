Киселёв – об учительницах в купальниках: что в этом плохого?

По Рунету гуляет флешмоб под хештегом "Учителя — тоже люди". Это массовая женская фотосессия в купальниках как акция в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться из школы после того, как разместила на своей странице "ВКонтакте" пару снимков. Первый — в купальнике и с медалями за хорошие показатели в моржевании. Татьяне — 38. Она — активистка местного клуба любителей зимнего плавания в открытой воде. Второй снимок — в легком платье на тренировочных брусьях у закованной льдами реки.

В школе начались неприятности из-за жалоб родителей. Словом, возникла ситуация травли — с обвинениями чуть ли не в аморальном поведении. Министр образования Алтайского края Максим Костенко пригласил учительницу к себе на прием и предложил ей другие вакансии. Татьяна, однако, в государственную школу так и не вернулась.

Акция коллег в Сети оказалась столь мощной, что реакция выплеснулась и за пределы России. Вот, например, типичная реакция британцев: "Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал"; "Я хочу вернуться в школу в России. Мне — всего 54".

Если без смеха, но грустно не только то, что российская государственная школа в Барнауле потеряла учительницу и спортсменку в прекрасной форме, а то, что и некоторые ее коллеги, которые решили поддержать Татьяну, делают приписку: "Написала заявление".

И вот тут мы опять упираемся в вопрос культуры. Культуры педагогики. Известно, что в учительской практике есть два базовых типа поведения — авторитарный и демократический.

Авторитарный — это когда учитель смотрит на ученика сверху вниз, раздает приказы, держит дистанцию, соблюдает строгий дресс-код и не допускает проявлений в себе простого и человеческого, например, не может при учениках съесть бутерброд.

Демократическая модель — это когда с учеником стремятся общаться если не на равных, то с меньшей дистанцией, когда теснее человеческий контакт и не в ущерб требовательности отношения естественнее. Можно съесть и бутерброд вместе, а со стороны учителя возможна и самоирония. У каждой модели есть свои достоинства. И вот спор, который сейчас возник, — это спор двух педагогических культур.

К слову, в политике ведь то же самое. Есть стиль авторитарный и есть демократический. Путин в этом смысле — политик демократического стиля. Первый в истории в России. Спортивен, не стесняется и сесть на лошадь — с обнаженным торсом — и в прорубь окунуться. Может и пошутить над собой. Если задуматься, то ведь до Путина у нас никогда и не было такой политической культуры — в демократичном стиле. Да и отлично. Воспринимается естественно и даже заразительно. Но лишь потому, что у Путина есть чувство меры. Это принципиально.

Изменило ли чувство меры барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой? Ну, ведь нет же! Как и большинству ее коллег, заявляющих, что учителя – тоже люди. Если так, то что во всем этом плохого?..