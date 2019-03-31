Российский беспилотник окрестили "летающим кошмаром"

Интернет-ресурс Foxtrot Alpha опубликовал обзор дрона-перехватчика, разработанного в студенческом КБ Московского авиационного института. Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.

"Это не так красиво, как БПЛА, который сбросит спутниковую управляемую бомбу, но летящий и управляемый человеком дробовик, который охотится на врагов, является ужасающей перспективой", — написал эксперт издания.

Студенческий дрон вооружен дробовиком "Вепрь", потому что дробь при выстреле дает лучший шанс поражения юркого летательного аппарата врага.

Дрон-"охотник" может находиться в воздухе до 40 минут, а взлетает и садится из положения "на хвосте". Это позволяет оператору запускать БПЛА вне подготовленных полос и в пересеченной местности.