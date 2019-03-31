Вашингтон заявил, что "россияне заплатят" за поддержку Каракаса

Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время решит, какие меры примет Вашингтон в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Абрамс считает, что у Вашингтона есть масса возможностей для "ответа России" на ее поддержку "режима Мадуро". Спецпредставитель уже заявил, что расплачиваться за активность Москвы предстоит "всем россиянам".

Ранее на пятничном брифинге в Госдепартаменте Абрамс заявил о требовании прекращения сделок по закупке нефти у Венесуэлы от правительств других стран иностранных компаний. Это так называемые первичные санкции. О том, будут ли вводиться "вторичные" санкции, Абрамс прямо не заявил.

На вопрос ведущего о возможном сохранении власти Мадуро на длительный срок Абрамс ответил, что он не продержится в кресле президента и года и привел два сценария ухода Николаса Мадуро с поста президента. Это добровольное сложение полномочий и военный переворот.

В январе 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя "исполняющим обязанности президента страны". В тот же день главой государства его признали США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики), ряд других стран. В поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция. Сам Гуайдо назначил "свержение режима Мадуро" на 6 апреля.