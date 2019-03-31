Головин не спас "Монако" от поражения в чемпионате Франции

"Монако" потерпел поражение в матче 30 тура чемпионата Франции по футболу от "Кана". Встреча проходила на домашнем стадионе монегаском "Луи II" и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу гостей.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел поединок без замен, но помочь своей команде в достижении положительного результат так и не смог. У "Кана" же автором единственного гола стал Энцо Кривелли.

После поражения у "Монако" осталось 30 очков, с которыми монегаски занимают 16-ю строчку в таблице Лиги 1. "Кан" же набрал 23 очка и продолжает борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе французского первенства, занимая после 30 игр 18 место.