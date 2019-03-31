Трамп выскользнул из-под колпака Мюллера, но "всесильное глубинное государство" не победил
Автор: Дмитрий Киселёв
Недавно вся Америка обсуждала выводы доклада спецпрокурора Мюллера, который, потратив 30 миллионов долларов и два года, расследовал предполагаемые личные связи Трампа с Россией , чтобы тупо выставить президента США агентом Кремля. В итоге предположения полностью рухнули. Да так, что Трамп хохочет над своими оппонентами демократами, которые сейчас вынуждены буквально откачивать друг друга, делая искусственное дыхание рот в рот. Ну, это как мы любим.
Крах теории заговора внутри США и против США показал, сколь тенденциозной может быть мейнстрим американской прессы, сколь предвзятыми могут быть американские политики и спецслужбы и в сколь искаженном мире могут приниматься там судьбоносные для мира решения.
Взять хотя бы ситуацию вокруг Венесуэлы. Когда недавно туда прибыли менее сотни российских военных специалистов, а с ними 35 тонн груза — все в рамках нашего двустороннего Соглашения о военно-техническом сотрудничестве -
США выступили резко против. Видимо, желая показать себя перед дамой — рядом с супругой венесуэльского самозванца Гуайдо — Трамп на вопрос о русских в Венесуэле — как обрезал: "Россия должна убраться оттуда".
Чуть позже помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уточнил, что США будут рассматривать развертывание Вооруженных сил не в ходящих в Западное полушарие стран как провокационные действия, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе.
Послушайте, это прямо доктрина Монро, доктрина президента США времен Наполеона, по которой никто из Европы не должен совать нос на Американский континент, но и Америка не вмешивается в дела Старого Света. Но если так, то зачем нам регулярно мозолит глаза в Черном море американский эсминец Donald Cook? И зачем вдруг в середине марта в Польшу неожиданно из Техаса был переброшен американский батальон? По тревоге. Отныне такие переброски из США поближе к России будут регулярными, как заявил генерал-майор Джон Гронски, замкомандующего Национальной гвардией США в Европе.
Что касается ситуации конкретно вокруг Венесуэлы, то эта тему президент Путин обсудил на Совете безопасности России, где участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность намерением ряда государств и дальше вмешиваться во внутреннюю жизнь Венесуэлы.
Автор: Валентин Богданов
Вступая в должность, Дональд Трамп обещал сделать Америку снова великой, но два года его президентства, прошедшие под прессом расследования Мюллера, заразили страну чем-то вроде стокгольмского синдрома. Когда в заложники всю страну берут охотники на ведьм, даже музей КГБ на Манхэттене перестает выглядеть чем-то необычным.
Плакаты "Не болтай!", шпионский арсенал времен холодной войны. Коллекционер Юлиус Урбайтис намеренно избегал параллелей с днем сегодняшним. Вдохновлялся популярным сериалом <Американцы> о разведчиках нелегалах. Но политическая жизнь США оказалась куда более затейливым постановщиком. Посетители расспрашивают про хакеров.
Доказать, как и показать, непросто. Убедительных свидетельств вмешательства России в выборы 2016 года комиссия спецпрокурора так и не предъявила. Но это не помешало заочно обвинить 12 наших сограждан в зловредных взломах, а самого Трампа подозревать в сговоре с Москвой. В общем Мюллер сделал Музею КГБ что-то вроде бесплатной рекламы.
"Я интересуюсь военной историей. Было много удивительных вещей в отношениях США и России. Но сейчас такое особое внимание к этому из-за Трампа", — считает Линдси Дэштроп, посетительница музея.
Линдси живет в Нью-Йорке. Тут голосуют за демократов. Ее отец, накинувший кожаный жегловский плащ, приехал из Оклахомы. Американская глубинка поддерживает Трампа. Охота на ведьм еще больше расколола страну.
В Мичигане у Трампа — первый митинг после того, как Мюллер признал то, о чем американский президент твердил два года: никакого сговора с Россией не существовало. Для демократов это крах всей стратегии — импичмента не будет.
Достать Трампа пытались через его окружение. Мюллер вызвал на допрос 500 свидетелей. Пытаясь раскрутить членов штаба Трампа, их обвиняли в ложных показаниях или неуплате налогов. Так родились дела Пола Манафорта и Майкла Флинна.
Пока одних таскали по судам, на полную работала целая фабрика фейковых новостей с филиалами в редакциях либеральных американских СМИ. Трудились с двойным выхлопом. За расследование несуществующего сговора журналисты New York Times и Washington Post, к примеру, отхватили престижнейшую Пулитцеровскую премию. На либеральных телеканалах торжествовали от растущих рейтингов. Какие уж тут извинения.
Эхом этой истерики стали комментарии по поводу прихода в Белый дом хоккейной команды Washington Capitals с ее капитаном Александром Овечкиным во главе. Мол, русские опять в Овальном кабинете.
Однако хороший настрой в отношении России у Трампа на этом иссяк. Не добившись отставки президента, вдохновители расследования Мюллера достигли другой важной для себя цели — на годы осложнили двухсторонние отношения, связав хозяина Белого дома по рукам в любом чувствительном вопросе: что по Украине, что по Сирии, что по Венесуэле.
Гостьей Белого дома в этот момент была жена самозванца Гуайдо, а спрашивали президента США про российских военных специалистов, прибывших в Венесуэлу по договору о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. На хамскую реплику отреагировали в российском МИД. Сколько россияне пробудут в Боливарианской Республике, решат в Каракасе и Москве, а не в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия ничего не нарушала: ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы. Россия не меняет баланс сил в регионе, никому не угрожает в отличие от граждан в Вашингтоне", — заявила Захарова.
Но спецпосланник Трампа по Венесуэле Элиотт Абрамс уже выкатывается на боевую позицию. Грозит Москве санкциями. Грозят и в Конгрессе. Там спешно составили очередной законопроект. Впрочем, Трамп, как обычно, повел себя непредсказуемо. В преддверии старта предвыборной кампании ему нужны и внешнеполитические успехи.
Наберет ли Трамп или передумает, предсказать невозможно. У его окружения на этот счет может быть другой взгляд. Выскользнуть из-под колпака Мюллера – полдела, куда сложнее победить то, что в Америке называют "всесильным глубинным государством".
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