Тема:
Выборы на Украине 1 час назад
У ЦИК Украины появились палатки с крепкими мужчинами
Все большое семейство Порошенко старается еще на пять лет удержать во власти Петра Алексеевича. Он пришел на участок с женой, детьми, внуками. Список соперников деда такой длинный, что пятилетний Петя потоптался по документу.
"Выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютное необходимое условие для нашего движения вперед в ЕС и НАТО, для продолжения реформ. Я убежден, что эти выборы были очень демократическими", — заявил Порошенко.
Европа приглядывает. Вот в нарушение всех украинских законов с длиннющим бюллетенем красуется посол Великобритании. Контролеры из-за океана тоже пожаловали. Наблюдателем вдова русофоба Маккейна Сидни Маккейн. На встрече с ней мэр Киева Кличко много улыбался — им по пути. Ехал голосовать градоначальник на велосипеде.
"Чтобы Украина ни в коем случае не изменила курс своего развития. Европейская интеграция, вхождение в НАТО и европейские ценности", — сказал Кличко.
Неунывающий председатель комиссии на Херсонщине. Смех сквозь слезы, конечно. Ее участок — в ветеринарной клинике. Плакат "Осторожно, ящур!" оттенят биографиями кандидатов. Животным на сегодня в приеме отказано — страна голосует.
Избирательные участки организовали в сараях, потому что другой госсобственности в населенных пунктах больше нет, — все продали.
Достойного места для избирателей не нашлось и в Кривиницком Кировоградской области. На участках еще накануне не было ни мебели, ни воды, ни отопления.
Счет нарушений идет на сотни. С первых минут дня голосования наблюдатели сообщают о вопиющих фактах в разных концах страны. Так, в Киеве наблюдателей не пускали в избирком.
В Измаиле Одесской области на одном из участков избиратели вообще не могли голосовать.
В использовании административного ресурса Порошенко обвиняют в ходе всей гонки. Бюллетеней напечатано вдвое больше, чем нужно. А еще по всей Украине перед днем выборов начали появляться "резиновые" квартиры. Украинские журналисты взглянули на списки жильцов. Один дом, в нем две квартиры, а в них — почти 500 проживающих.
Порошенко злоупотребляет, а еще скупает. В свою предвыборную кампанию президент-бизнесмен вложил 400 миллионов гривен — это почти миллиард рублей. По очередям у его штабов было понятно: он не только на билборды тратится.
Возбуждаются пока только дела о подкупах. В Черкассах, в одном из штабов, Порошенко полицейские обнаружили десятки коробок с наличными – 1,5 миллиона гривен и 12 тысяч долларов.
Прикормленные избиратели — актив на митингах за Порошенко. Только тех, кто слова против не скажет, подпускали ближе к телу. Его турне, напоминавшее чес, — попытка заработать хоть какие-то политические очки. Рассказывал небылицы о достижениях, про международную поддержку, изредка вспоминал о социальных вопросах.
"Мой союзник — украинский народ. А кто мой оппонент? Я скажу это открытым текстом: мой оппонент — Путин. Нам нужно сейчас мобилизовать все усилия. Обеспечить защиту украинских интересов. Обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики", — заявил Порошенко.
Ему самому приходилось в режиме «форсаж» убегать от недовольных. Что ни город, то крики "Позор!". Прячась за полицейскими кордонами, гаранту было и есть кого боятся. Националисты взбунтовались. А ведь это родная для президента Винница.
От махинаций Порошенко ущерб национальному бюджету — свыше 50 миллиардов долларов, и конца и края войне на юго-востоке не видно. Хотя в 2014 году называл себя президентом мира, а стал президентом войны, еще и обогатился на ней.
Разрешение ситуации на юго-востоке — сложнейшая задача, с которой столкнется новый президент. У большинства кандидатов есть свое видение ситуации. Юрий Бойко, проголосовав, первым делом говорит о мире.
"Я проголосовал за мир, за то, чтобы следующие пять лет не было войны, нищеты и разрухи. Я надеюсь, что явка будет высокой, поскольку большинство людей хочет мира. И они придут на участки", — уверен Бойко.
Он — за нормализацию отношений с Москвой. Не так давно ездил на переговоры в Россию. Обсуждал поставки газа на Украину. Спецслужбы страны переполошились. За эту поездку Юрию Бойко уже грозят уголовным делом.
"Я считаю, мы поступили правильно. Все люди ждут возобновления сотрудничества с РФ. Подходят люди, говорят, что нужно налаживать отношения с соседями. Получать возможность предприятиям работать. Все больше людей поддерживают нас . Власть это видит и пытается таким образом запугать нашего избирателя", — подчеркнул Бойко.
Поезда из Украины и на Украину на московские вокзалы приходят один за одним. Поезд «Львов – Москва – Львов» для «Украинских железных дорог» — самый прибыльный по итогам года. Принес компании 5 миллионов долларов. Всегда загружен почти на 80%. Украинцы мотаются в Россию на заработки, вместо того чтобы жить и работать на родине.
39 кандидатов. На участках стен не хватает, чтобы биографии каждого разместить. Неприметный мужчина в очках в очереди Евгений Мураев мало кому известен, но тоже баллотируется. Лидеров гонки видно по толпе журналистов рядом. К урне через репортеров пробивался Владимир Зеленский. По всем соцопросам, у него — первое место. И вопросы уже как к избранному главе государства.
"Меня больше всего волнует наша страна, и первые визиты я бы совершил по нашим областям и разобрался с теми проблемами, которые есть на Украине", — сказал Зеленский.
А ведь весь его политический опыт — актерский. Он президента играет в сериалах. Как раз под выборы — премьера нового сезона. Компромат на актера конкуренты с трудом, но находят. Как раз за пару дней до голосования запустили слух, что Зеленский якобы не задекларировал виллу в Италии.
Юлию Тимошенко недоброжелатели обвиняли в подкупе электората. Якобы на митинги свозила массовку автобусами. Спонсором компании Тимошенко, как и Зеленского называют украинского олигарха Коломойского. Недавно он опубликовал полную стенограмму своего интервью британским журналистам. В той беседе, оказывается, много критиковал действующего президента, но ведущее мировое издание позицию, не совпадающую с мнением редакции, не стало выдавать в эфир.
"Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские сделали: Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили людей человека в плен", — признался Коломойский.
Скелеты из шкафов кандидатов доброжелатели доставали все последние дни. Оказалось, Олег Ляшко, тот, который набрасывался на чиновников за то, что ездят на люксовых машинах, сам имеет парк дорогущих машин, владеет недвижимостью на многие миллионы.
Еще одно журналистское расследование — о том, как "отмывает" деньги Петр Порошенко. Его обвиняют в хищениях при строительстве развязки в Киеве. Объект три года не могут сдать, выкачивая все больше гривен из госказны.
В том же расследовании — о покупках компаниями Порошенко труб, металла у российских компаний, но на словах он — ярый русофоб. Поиграл на публику и в день выборов. В Интернете.
"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем, возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции", — заявил Порошенко.
Между тем к вечеру у здания Центральной избирательной комиссии Украины начали появляться палатки. Их разбили крепкого вида мужчины. Не ясно, какую политическую силу представляют, но настроены наблюдать и действовать, если не понравится, как ЦИК голоса подсчитает.
Ранее по теме
-
ЦИК Украины подсчитал явку на выборах1 час назад
-
Большая часть украинцев в Польше проигнорировала выборы1 час назад
-
У Владимира Зеленского разыгрался аппетит1 час назад
-
Выборы на Украине: день голосования стал рекордным по количеству преступлений1 час назад
-
Выборы президента Украины: в лидерах вновь Зеленский и Порошенко2 часа назад
-
Выборы президента Украины: Юлия Тимошенко вышла на второе место2 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Выборы на Украине: экзитполы и первые заявления лидеров
- Супруга гендиректора S7 погибла в авиакатастрофе
- Российский беспилотник окрестили "летающим кошмаром"
- Глава Тувы рассказал о секретном шашлыке Путина
- Российские учительницы в купальниках взволновали британцев
Самое читаемое
-
Названа самая распространенная венерическая болезнь россиян
- Мать изнасиловал, сына застрелил в упор: пастух получил пожизненное за убийство семьи американцев
- Алкоголь и лишний вес: ученые выяснили главные причины рака груди
- Анита Цой обиделась на предложение посмотреть на себя в зеркало
- Опубликовано жуткое фото обожженной ноги Загитовой
Телеканал "Россия"
-
Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Стартует новый сериал "На краю": они мечтали о счастье, но очнулись в плену
- "Усатый нянь" остался в одиночестве после 20 лет брака с внучкой двух маршалов
Вести.Экономика
-
Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС вступило в силу
- 11 крупнейших несостоявшихся сделок в Европе
- Мечты американских фермеров оказались затоплены
- Долговой рынок потерял связь с реальностью
- С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Samsung Galaxy S10+: новая планка для флагманов
- Huawei разработала альтернативу Android и Windows
- Xiaomi представила Redmi 7: Android 9 и большая батарея за $105
- "Яндекс" подмигнул "Аурой". Зачем "нейронная" соцсеть поисковику и его пользователям
- Sony выпустила в России смартфоны-середнячки Xperia 10
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: монстр-пикап Chevrolet и колеса из гипсокартона!
- Что почем? Самые доступные новые седаны до 1 млн рублей
- Chevrolet Niva с крутым планшетом и навигацией: цены уже известны
- Прощайте, BMW и Mercedes: новая Tesla бьет рекорды продаж в Европе
- Стартовали продажи новой версии Renault Duster дороже 1 млн рублей
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Инструкция: выбираем по-настоящему полезный йогурт
- Паразиты могут вызвать рак и защитить от него
- Курящий отец вредит сердцу ребенка сильнее, чем курящая мать
- Даже минимум красного мяса увеличивает риск ранней смерти
- Есть вопрос: как работают продукты-афродизиаки (и работают ли вообще)
Вести в 20.00
-
Дети-модели: жестокий бизнес и обман
- Американская охота на ведьм
- В Звездном городке простились Валерием Быковским
Вести-Москва
-
Афера от кутюр на 20 миллионов рублей: скандал на New Fashion Week
- В Ногинске жители аварийных домов остались без квартир: у застройщика поменялись планы
- Москва переходит на новые стандарты оказания онкологической помощи
- Пять станций Сокольнической линии закроют на неделю
- Выходные в Москве: шоу каскадеров, театральный марафон и закулисье сериала "Годунов"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Открыты мутации, блокирующие боль и стресс и быстро заживляющие раны
- Марсианский вертолёт НАСА завершил лётные испытания
- Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса
- Учёные оценили риск развития рака в бутылках вина и сигаретах
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
"Белая студия" для Семена Слепакова: я всегда попадаю в одни и те же ловушки
- Патрику Зюскинду исполнилось 70
- Богомолов представил спектакль "Преступление и наказание"
- Ушел из жизни автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его