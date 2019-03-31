В Минске украинские дипломаты не пустили на участок журналистов российских СМИ

Аккредитованных в Белоруссии российских журналистов не пустили на участок для голосования на выборах президента Украины, открытый в украинском посольстве в Минске. При этом представители СМИ Белоруссии, Украины, а также иностранные корреспонденты проходят на участок беспрепятственно.

"Конечно, из российских СМИ на участок никого не пускаем", — приводит РИА Новости слова одного из сотрудников посольства. Никаких дополнительных комментариев дипломат давать не стал. "Не комментирую, не имею права", — сказал он.

Российских журналистов, пытавшихся пройти в здание дипмиссии, останавливали охранники. Они проверяли удостоверения и аккредитации, после чего отказывались их пропустить.

По некоторым данным, на избирательный участок в белорусской столице не пустили фотокорреспондента одного из российских информагентств, а также журналистов телеканалов НТВ и РЕН ТВ. Однако операторам названных каналов разрешили снимать снаружи, корреспонденты могли беседовать с украинскими гражданами.

В Белоруссии граждане Украины 31 марта могут проголосовать на президентских выборах на двух избирательных участках: в посольстве Украины в Минске и консульстве страны в Бресте. Принять участие в выборах в Белоруссии могут в общей сложности около 13 тысяч украинцев. Время в Белоруссии совпадает с московским, так что участки закроются в 20 часов.

Ранее в воскресенье ЦИК Украины заявил, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Однако, по данным полиции, поступило более 1600 сообщений о нарушениях в ходе выборов, возбуждено 19 уголовных дел. так, в Черниговской области один из избирателей попытался поджечь кабинку для голосования. Он задержан, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.