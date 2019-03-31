Три золота, два серебра: гимнастки Аверины доминируют на этапе Гран-при

Россиянки Дина и Арина Аверины стали главными триумфаторами этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходит во французском местечке Тье. Спортсменки завоевали пять медалей на двоих.

Дина выиграла соревнования в упражнениях с лентой и булавами, набрав 20,100 балла. Следом за ней расположились болгарка Калейн Боряна (19,800) и израильтянка Лина Ашрам (19,100). Также Дина стала первой в упражнениях с булавами. Здесь она набрала 22,350 балла. Второй результат – у Арины (21,750). Третье место – у белоруски Екатерины Галкиной (21,150).

Еще одно серебро Арина Аверина завоевала в упражнениях с обручем, набрав 21,950 балла. В данной дисциплине она проиграла все той же Ашрам (22,950), но обогнала украинку Владу Никольченко (21,300). Золото покорилось Арине в выступлениях с мячом, где она получила от судей 22,150 балла. Также на пьедестале с ней расположились Ашрам (21,800) и Галкина (21,150) соответственно.