Анонсированы крупные учения РВСН

Крупные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Тверской области. Учения назначены на апрель, в них будут задействованы более четырех тысяч военнослужащих и 400 единиц техники, сообщается на сайте Минобороны России.

Ведомство планирует привлечь для учений и авиацию — для отработки прикрытия расположения дивизии будут задействованы вертолеты МИ-8. А для обнаружения условного противника привлекут беспилотники.

Также в ходе учений отработают варианты маскировки ракетных комплексов.

Ранее в середине марта на Урале успешно прошли учения с применением современного ракетного комплекса С-300.