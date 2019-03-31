"Авангард" выиграл у "Салавата Юлаева" второй матч серии Кубка Гагарина

В подмосковной Балашихе состоялся второй матч финальной серии представителей Восточной конференции между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым". Победу со счетом 4:1 одержали "омские ястребы".

Матч получился сродни первому противостоянию соперников, поскольку на протяжении первой половины встречи ни одна, ни другая команда не могли поразить ворота друг друга. Однако на 34 минуте поединка Сергей Широков вывел "Авангард" вперед.

Ключевым же стал заключительный период матча. Сразу после возобновления игры уфимец Владимир Ткачев выровнял положение на табло. Но ответ омичей не заставил себя ждать – уже спустя три минуты "Авангард" был вновь впереди после гола Тейлора Бека. А в заключительные пять минут Кирилл Семенов и Алексей Емелин сняли все вопросы о победителе второго матча.

"Авангард" повел в серии со счетом 2:0. Теперь соперники переезжают в Уфу. Третий матч противостояния состоится 2 апреля.