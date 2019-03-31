Зеленскому не нужен "договорняк" с Тимошенко

Депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем утверждает, что штабы кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий кандидатов во втором туре президентских выборов.

Найем заявил, что, по одной из известных ему версий, Тимошенко якобы готова оказать поддержку Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции. Главной задачей этой коалиции депутат назвал изменение законодательства и внедрения двухтуровой системы проведения парламентских выборов.

Согласно этой модели, продолжил он, выборы проводятся на пропорциональной основе, в два тура. "Партия, которая выиграет, получает 51 процент мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав кабинета министров", — отметил депутат, слова которого цитирует РИА Новости.

По мнению Найема, такие договоренности фактически будут означать, что Зеленский назовет Тимошенко премьером.

Со своей стороны, политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг информацию об объединении с Тимошенко. "Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся", — приводит слова Разумкова ТАСС.

Он напомнил, что Зеленский еще не победил, и отметил, что готовиться к парламентской кампании надо будет тогда, когда станут известны результаты президентских выборов. Разумков пообещал, что штаб будет делать открытые и прозрачные заявления обо всех своих намерениях

Выборы президента Украины прошли 31 марта. В 20 часов по местному времени (совпадает с московским) в стране закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.