На Украине закрылись избирательные участки

Избирательные участки на Украине закрылись в 20.00.

Официальное открытие состоялось 12 часов назад, однако в Одесской области в городе Измаил голосование задержалось на полдня: там номера печатей не соответствовали номерам участков, в Киеве шесть избирательных комиссий начали работу с небольшим опозданием.

Ранее украинский ЦИК заявил о явке свыше 45%. В полицию поступило более 1,7 тысячи обращений о нарушении.

31 марта состоялись выборы украинского президента. В списке кандидатов – 39 человек.

Впервые на выборах нет российских граждан в качестве наблюдателей. Москва считает, что это ставит под угрозу легитимность процесса. Кроме того, около 10 миллионов украинцев не смогли проголосовать из-за закрытия в России избирательных участков, а также отказа от проведения выборов в Донбассе.

Президент избирается на 5 лет. До 10 апреля ЦИК должен объявить результаты. Если в первом туре кандидат не сможет набрать более половины голосов избирателей, 21 апреля пройдет второй тур, передает РИА Новости.