Пореченков: у Зеленского пропало чувство юмора, он будет унылым президентом

Российский актер Михаил Пореченков считает, что у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пропало чувство юмора. Он предсказывает, что Зеленский скоро станет "унылым президентом".

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" — сказал Пореченков, слова которого приводит радиостанция "Говорит Москва".

Михаил Пореченков и другой российский актер Иван Охлобыстин 29 марта записали несколько роликов в поддержку Зеленского, в которых обменивались такими фразами, как "Крым наш!", "Слава Украине!" и "Все наше!" Зеленский же от такой поддержки открестился, назвав Пореченкова и Охлобыстина идиотами.

Между тем сам Зеленский после закрытия участков для голосования на выборах президента Украины выступил в своем избирательном штабе. "Спасибо всем украинцам, которые голосовали не по приколу", — сказал кандидат в ходе выступления, которое транслировал украинский телеканал "1+1".