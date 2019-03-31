В Instagram произошел сбой

В нескольких странах "Инстаграм" не работает, сообщает портал Downdetector. Больше всего проблемы с работой сервиса испытывают американцы и европейцы.

В России на неполадки жалуются в основном москвичи.

Ранее на серьезный сбой приложений Fb пользователи жаловались 13 марта. Тогда в течение нескольких часов люди не имели доступа к "Инсте", Whatsapp, Fb. Через день стало известно об отставке двух топов компании, однако связь между этими явлениями не подтверждена.