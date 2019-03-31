Выборы на Украине: экзитполы и первые заявления лидеров гонки

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 31 марта, после закрытия избирательных участков, прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов. "Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло — 30,4 процента. Как видите, экзитполов много, а президент один", — приводит его слова ТАСС. Он также поблагодарил всех украинцев, "которые голосовали не по приколу".

Действующий президент Петр Порошенко, со своей стороны, заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан. "Без защиты свободного волеизъявления граждан ничего невозможно, — сказал он. — И сегодня я рад, что Украина прошла этот тест". Порошенко заметил также, что конкуренция между кандидатами на выборах была серьезной, однако люди поддержали "вступление страны в НАТО и независимость от РФ". По его мнению, прошедшие выборы были свободными и соответствующими стандартам ОБСЕ.

Кандидат же в президенты Украины Юлия Тимошенко назвала результаты экзитполов, которые свидетельствуют о выходе во второй тур выборов Порошенко заказными. "Это абсолютно заказные манипулятивные экзитполы", — сказала она на брифинге в воскресенье вечером. Как заявила Тимошенко, она рассчитывает, что после реального подсчета итогов выборов окажется, что она будет бороться во втором туре с Зеленским. Поэтому до завершения подсчета голосов ее штаб не ведет никаких переговоров и не собирается ничего оспаривать.

Однако все экзитполы, проводимые на Украине, показали, что во второй тур президентских выборов, который будет назначен на 21 апреля, выходят Зеленский и Порошенко.

Так, согласно результатам Национального экзитпола, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, Зеленский получил поддержку 30,4 процентов избирателей, Порошенко — 17,8 процентоа. На третьем месте оказалась Тимошенко с результатом 14,2 процента, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко отдали голоса 9,8 процента, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 7,1 процента. Остальные кандидаты набрали менее 7 процентов голосов.

Данные совместного экзитпола телеканалов "112 Украина" и "Ньюзван", который проводят эксперты австрийского Института социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг", продемонстрировали, что Зеленский набирает 30,7 процента, Порошенко — 18,6 процента, Тимошенко — 13,6 процента, Бойко — 10,3 процента, Гриценко — 7,3 процента. Экзитпол, проведенный компанией "Социс", свидетельствует о том, что Зеленский получил 29,25 процента голосов, Порошенко — 19,9 процента, Тимошенко — 13,75, Бойко — 9,24, Гриценко — 7,91 процента. Свой эксит-полл проводил ТСН — часть группы "1+1 медиа", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Перед выборами он публично поддержал Владимира Зеленского. Данные экзитпола говорят о том, что поддержка избирателей Зеленского составила 30,1 процента, Порошенко — 18,5 процента, Тимошенко — 14 процентов. Между тем организаторы экзитполов отметили, что эти результаты не окончательные, но близки к таковым.