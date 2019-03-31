Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ, причиной стало короткое замыкание, которое произошло на электроподстанции на Байкальской улице. При этом возгорания на подстанции не было.