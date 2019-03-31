Зеленский: нам все равно, с кем быть во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения, с кем из кандидатов он выйдет во второй тур президентских выборов. Выступая в своем штабе после закрытия участков для голосования в воскресенье вечером, он, в частности, сказал: "Нам все равно, с кем быть во втором туре". Отвечая на вопрос о его стратегии на второй тур, Зеленский сказал: "Только победа". Слова кандидата цитирует РИА Новости.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что сразу же после 21 апреля (дата второго тура выборов) он начнет новый этап возвращения украинского суверенитета над Донбассом и Крымом. "Это будет происходить по программе возобновления суверенитета в Донбассе через международную платформу обеспечения возвращения Крыма", — приводит слова Порошенко ТАСС.

Глава государства заявил также, что столь острой конкуренции, как на этих выборах, страна никогда не знала. Во втором туре, по его словам, страна справится "с заданием защиты волеизъявления". Порошенко, кроме того, указал, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ.

Штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, со своей стороны, обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.

Другой кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко обвинил действующего президента Порошенко в фальсификациях на выборах. Он заявил, что со стороны нынешнего украинского лидера был "полный джентльменский набор: начиная от раздачи денег непосредственно людям, и заканчивая диким, абсолютно административным давлением на бюджетников. Нынешнюю президентскую кампанию Бойко назвал "самой грязной в истории Украины", пишет "Интерфакс".

Между тем заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что украинская полиция зафиксировала, по состоянию на 20:00 (время совпадает с московским), более 1900 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 31 уголовное дело.