Во Франкфурте разбился бизнес-джет: погибла супруга гендиректора S7

Во Франкфурте вечером в воскресенье, 31 марта, разбился бизнес-джет Epic, который принадлежал, предположительно, российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7). По предварительным данным, погибли трое россиян.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, самолет бизнес-авиации потерпел крушение при вылете из аэропорта "Франкфурт".

По сведениям другого осведомленного источника агентства, среди пассажиров разбившегося самолета могли быть председатель совета директоров группы S7 Наталья Филева, а также ее отец.

Со своей стороны, РИА Новости передает, что источник в окружении гендиректора авиакомпании S7 Владислава Филева опроверг сообщения о его гибели в авиакатастрофе в Германии. Вместе с тем он подтвердил, что в авиакатастрофе погибли его супруга Наталья Валерьевна и ее отец. По словам источника, они летели в Германию на лечение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции, самолет следовал из Франции. Идентификация жертв ожидается на будущей неделе.

Самолеты авиации общего назначения компании "Глобус" занимаются перевозками руководства группы S7.