Роджер Федерер выиграл турнир в Майами

В Майами завершился представительный теннисный турнир с призовым фондом в 8,3 миллиона долларов. В финале мужского одиночного разряда швейцарец Роджер Федерер победил американца Джона Изнера.

Федерер довольно легко сломил сопротивление американца, одержав победу в двух партиях 6:1, 6:4. Финальный поединок продолжался 1 час 4 минуты. Эта победа стала 101 в карьере 37-летнего швейцарца.

Днем раньше завершился женский турнир. В финале австралийка Эшли Барти нанесла поражение Петре Квитовой.