Авиакатастрофа во Франкфурте: погибла супруга главы S7 Филева, самолет сгорел

Разбившийся 31 марта на подлете к аэропорту германского Франкфурта шестиместный самолет, в котором находилась акционер и председатель совета директоров S7 Group, супруга ее главы Наталия Филева, полностью сгорел после удара о землю. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы полиции федеральной земли Гессен.

По данным правоохранительных органов, летел из Франции в Эгельсбах (коммуна на территории Гессена). На его борту, помимо пилота, были еще два человека. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе.

Между тем пресс-служба авиакомпании S7 подтвердила гибель совладелицы S7 Наталии Филевой.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Там сообщили, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

Команда холдинга S7 Group выразила глубочайшие соболезнования семье и близким Наталии Филевой. Акционером S7 также является ее супруг Владислав Филев. По данным разных источников, в авиакатастрофе также погиб отец Наталии Филевой. Они летели из Франции в Германию на лечение.

Сейчас место крушения оцеплено, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В Германской службе безопасности полетов добавили, что пилот управлял самолетом, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС, сообщает РИА Новости.

Наталия Филева родилась в Новосибирске. S7 Group принадлежит Филевой и ее мужу Владиславу. В группу входят крупнейшая частная авиакомпания РФ S7 Airlines и ее дочерняя "Глобус", отвечающая за внутренние перевозки. В S7 Group также работает дочь Филевых Татьяна, она занимает пост вице-президента S7 Group.