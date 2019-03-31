Бучневич и Георгиев помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Филадельфии. "Филадельфия Флайерз" принимала "Нью-Йорк Рейнджерс" и уступила 0:3.

Большой вклад в победу "Рейнджерс" внесли российские легионеры. Шайба Павла Бучневича стала победной. Вратарь Александр Георгиев отразил все 29 бросков по его воротам. Павел был признан первой звездой матча, а Александр – второй.

При этом оба коллектива потеряли шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли. "Филадельфия" с 82 очками занимает 10 место в восточной конференции, а "Нью-Йорк Рейнджерс" идет 12-м с 75 очками.